EASi uus juht: meile võib-olla ei meeldi see kass, kes püüab hiiri, aga ta püüab

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) uus juht Alo Ivask on seda meelt, et Eestis on vajadus sellise ettevõtjaid toetava asutuse järele nagu EAS, mis aitab näiteks ettevõtteid rööbastele ekspordivallas ja meelitab välisturiste Eestisse.