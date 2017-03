Kinnisvaraettevõtja: me maksame liiga hästi

«Me maksame liiga hästi,» lausus Nigul praeguse palgasurve osas ja lisas, et nende ettevõttest pole konkurentidel õnnestunud veel ühtegi töötajat üle osta, vahendab Äripäev. Tema sõnul on ka nende ettevõttes palgad tõusnud ja seda suuresti tänu hindade tõusule.

«Meie oleme üritanud oma asju teha nii, et inimestel on püsipalk ja tulenevalt valdkonnast ka tulemustasu. Kui ehituse ja väljamüügi hinnad on suurenenud - näiteks kinnisvara hinna tõus on ju olnud –, siis need protsendid väljenduvad ka tasudes,» rääkis Nigul ja lisas, et tasud projektimeeskonnale ongi siis ju suuremad.

Ka sõnas ta, et mullune palgatõus ja boonuste maksmise kasv on loogiline.

