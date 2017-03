Fausto Grupp ostis Rein Kilgilt Zelluloosi kvartali

Kokkuleppel müüjaga tehingu hind avalikustamisele ei kuulu, ütles Fausto juhatuse liige Sven Mihailov BNSile. Hetkel ei soovinud ta avalikustada ka ettevõtte koguinvesteeringut kvartali väljaarendamisesse. «Investeeringu maht natuke sõltub kogu sellest kontseptsioonist, mis lõpuks tuleb,» sõnas ta.

Töid hakkab ettevõte kinnistutel tegema etapiviisiliselt. «Töödega alustame kohe. Oleme juba alustanud ka läbirääkimisi rentnikega,» ütles Mihailov. «Lähima viie aasta jooksul võiks see kvartal läheneda lõpptulemusele. Aga siis see ka kindlasti valmis ei ole, sest erinevate kruntide peal on võimalikud ehitusmahud väga erinevad,» sõnas ta kvartali valmimisaja kohta.

Ehitustööd hõlmavad Mihailovi sõnul nii olemasolevate hoonete kordategemist kui ka suures mahus täiendavate mahtude juurdeehitamist. «Seal on väga palju täiendavat ehitusmahtu, just tänavafrondist tagapool,» ütles ta.

Kvartali lõplik kontseptsioon pole Mihailovi sõnul veel kinnitatud, kuid valdavalt tuleb sealsetesse hoonetesse nii elu- kui äripinda. «Aga osa hoonetesse jääb ka ainult büroo ja teenindus,» märkis Mihailov.

«Zelluloosi kvartalil on hulk eeliseid: suurepärane vaade igas suunas – südalinnale, merele, Ülemiste järvele, vahetus läheduses linna olulisemad transpordisõlmed: Tallinna lennujaam, Tallinna bussijaam, Ülemiste rongijaam. Tegemist on väga atraktiivse äripiirkonnaga – asub see ju Tallinna suurima ristmiku vahetus läheduses, südalinna pääseb autoga paari minutiga,» rääkis Mihailov pressiteates.

«Tuleviku linn liigub järjest enam Ülemiste suunas ja see tõotab omanäolise arhitektuuriga Zelluloosile vaid head,» leidis Mihailov. Olemasolevate renoveeritavate hoonete puhul on tegemist paekivist fassaadidega aastatel 1909 kuni 1913 valminud valdavalt muinsuskaitsealuste hoonetega, mis moodustavad Tallinna vanima paberi- ja tselluloosivabriku tuumikala.

Säilitatavad fassaadid rekonstrueeritakse sarnaselt Fahle ärimajale maksimaalselt algupärasel kujul ning lisanduvate mahtudena kasutatakse valdavalt klaasfassaadidega erikujulisi kuubikuid.

Fausto ärigrupp keskendub kinnisvarainvesteeringutele. Fausto tegutseb kaubanduskinnisvara, büroo- ja elamukinnisvara arendamise, üürimise ja haldamise valdkonnas. Fausto ärigruppi kuulub kaheksa ettevõtet, mille portfelli kuulub kokku ligikaudu 58 000 ruutmeetrit kaubandus- ja äripinda ning varade maht kokku üle 85 miljoni euro.