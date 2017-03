Snapchati börsidebüüt algas aktsia 41 protsendilise tõusuga

Snap müüs aktsiate avalikul esmapakkumisel (IPO) 200 miljonit aktsiat hinnaga 17 dollarit tükk, mis tegi ettevõtte väärtuseks peaaegu 24 miljardit dollarit. Tegemist on suurima IPO-ga Ameerika Ühendriikides alates 2014. aastast, mil New Yorgi börsile läks Hiina internetikaubamaja Alibaba. Infotehnoloogiaettevõtetest oli võrreldava suurusega Facebooki IPO 2012. aastal, mille väärtus börsilemineku ajal oli 81 miljardit dollarit.

Palju analüütikud võrdlevadki Snapchati aktsiat Facebooki aktsiaga, mille esimene kauplemispäev oli võrdlemisi nõrk ning aktsia hind jäi vee peale ainult tänu emissiooni peakorraldaja investeerimispanga Morgan Stanley ostudele. Järgnevatel päevadel läks Facebooki aktsia miinusesse ning jäi alla IPO-hinna peaaegu pooleks aastaks. Seejärel toimus pööre ning tänaseks on Facebooki turuväärtus 400 miljardit dollarit ehk pea viis korda börsidebüüdi ajast kallim.

2011. aastal asutatud Snapchat on üheks olulisemaks uue põlvkonna sotsiaalmeediakanaliks, kus kasutajatel on võimalik pidada grupivestlusi, kasutada kõikvõimalikke meelelahutuslikke filtreid ning koostada oma foto- ja videolugusid. Eelmise aasta lõpus oli Snapchatil üle maailma 158 miljonit igapäevast kasutajat, kes kuulusid peamiselt vanusegruppi 18–34 aastat. Ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja on 26 aastane Evan Spiegel.

Eelmisel aastal kasvas Snapchati käive pea seitse korda 405 miljoni dollarini, kahjum oli samal ajal 515 miljonit dollarit.