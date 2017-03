Marks & Spencer pole oma Tallinna poodide sulgemisaega lukku löönud

«Oleme lõpetamas keskustega läbirääkimisi poodide sulgemiskuupäevade üle,» ütles Marks & Spenceri Euroopa, Hiina ja India piirkonna direktor Jonathan Glenister BNS-ile. Ta lisas, et praguses staadiumis on ettevõtte edasisi samme selles osas veel liiga vara kommenteerida.

Marks & Spencer teatas novembri alguses, et alustab läbirääkimisi oma kahe Eestis asuva poe sulgemiseks. Lisaks Eesti poodidele soovib ettevõte veel kümnel turul sulgeda 53 kauplust, sealhulgas kümme kauplust Hiinas, seitse Prantsusmaal, samuti kauplused Ungaris, Leedus, Poolas, Slovakkias, Rumeenias, Hollandis ja Belgias.

«Tänane teade kavatsusest sulgeda Eesti kauplused on osa ettevõtte rahvusvahelise tegevuse põhjalikust ümberhindamisest. Analüüs on näidanud, et meil on viimase viie aasta jooksul olnud Eesti turul raskusi kasumisse jõudmisega ja turu kasvuvõimalused on piiratud. Teadvustame, milline mõju võib tänasel teatel olla meie inimestele, ning seetõttu konsulteerime oma kolleegidega Eestis ja kuulame hoolikalt nende tagasisidet,» ütles Glenister toona.

Eelmisel aastal olid kontsernile kuuluvad kauplused kümnel turul 171 miljoni naelase käibe juures 45 miljoni naelaga kahjumis, kusjuures mõnedel turgudel on äritegevus olnud kahjumis juba vähemalt viis aastat. Analüüs tõi põhjustena välja mitmeid tegureid, sealhulgas kontserni omanduses oleva kauplusteportfelli killustatuse ja piisavate mastaapide puudumise, lisaks on nendel turgudel piiratud kasvuvõimalused tulevikuks.

Kui Marks & Spencer pärast läbirääkimisi sulgemiskavatsuse ellu viib, toob see kontserni tasemel kaasa hinnanguliselt 150-200 miljonit naela kulusid, millest enamik on seotud kinnisvara- ja koondamistasudega.

Marks & Spencer kavatseb edaspidi tegutseda väiksemal arvul sellistel turgudel, kus kauplused kuuluvad ettevõtte ainuomandisse, ning keskenduda rohkem olemasolevatele ühisettevõtetele ja frantsiisidele. Kontsern jätkab enda omanduses olevate äridega Iirimaal, Hong Kongis ja Tšehhi Vabariigis, mis on kasumlikumad ning kus on tugev bränditeadlikkus, sissetöötatud asukohad ja lojaalne kliendibaas.

Tallinnas asuvad Marks & Spenceri poed Kristiine ja Rocca al Mare keskustes.