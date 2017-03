Kohus algatas ehitusfirma Bauschmidt pankroti

«Pankroti istung on määratud 5. aprillile,» ütles Bauschmidti omanik ja juhataja Mait Schmidt BNS-ile. Palju ettevõttel praeguse seisuga võlgnevusi ja võlausaldajaid on, ei olnud Schmidt valmis ütlema. «Praegu ma hoobilt ei julge öelda. Eks pankrotihaldur hakkab sellega tegelema,» lausus ta.

Schmidt sõnas, et ettevõttel pole põhimõtteliselt enam alles ka ühtegi tööd ja kõik lepingud on üles öeldud. «Mõnel objektil veel nipet-näpet teeme, aga kõik pooleliolevad lepingud on jah põhimõtteliselt meilt ära võetud,» ütles ta.

Veidi töötajaid on tema sõnul veel alles, kes teevad garantiitöösid. Ettevõttel on paarkümmend garantiis olevat projekti. «Ega nad ei saa ka enne töötukassasse minna, kui see pankrotiotsus on välja kuulutatud,» ütles Schmidt. «Ma peast ei oska öelda, suht vähe on jäänud, ma arvan, et alla 10,» ütles ta töötajate arvu kohta.

«Praktiliselt need inimesed, kes ehitasid neid projekte ja kui see projekt on meilt ära läinud, siis kõik need meeskonnad on läinud kaasa. Selles mõttes keegi tööta praktiliselt jäänud pole,» lisas ta.

Kohus algatas OÜ Bauschmidt saneerimismenetluse 20. detsembril ja nimetas OÜ Bauschmidt saneerimisnõustajaks vandeadvokaat Veli Kraavi. Saneerimiskava tuli esitada kohtule kinnitamiseks hiljemalt 17. veebruaril.

Kohus kohustas ettevõtjat tasuma 7000 eurot ettemaksuna saneerimisnõustaja tasu ja kulutuste katteks rahandusministeeriumi kontole. Kohus peatas OÜ Bauschmidt vara suhtes läbiviidavad täitemenetlused kuni saneerimismenetluse lõppemiseni, välja arvatud töösuhte alusel esitatud nõuded.

Schmidt sõnas selle nädala alguses BNS-ile, et ettevõte on andnud kohtule avalduse, et saneerimine ei õnnestunud ja ettevõte taotkleb selle lõpetamist ja pankrotimenetlust.