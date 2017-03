Kai Realo: Kolm põhimõtet, millega noori värvates arvestada

Kuidas on töö tegemine muutunud võrreldes ajaga, kui Sa ise töötajana alustasid?

Väga suured muudatused on toimunud töö sisus ja vormis. Keegi meist ei kujutanud veel 15 aastat tagasi ette, et me ei peagi olema piltlikult öeldes sama katuse all või samal territooriumil, et tööd teha. Kasvab kaugtöötegijate arv; kasvab inimeste arv, kellel on kodukontorid. Kõige raskem on aga võib-olla aktsepteerida seda, et inimesed suhtuvad töösse teistmoodi. Kasvav põlvkond ei pea kindlat tööteenistust hädavajalikuks. Nad soovivad rahateenimisega siduda oma kire ja hobi. Sauti ei näe noored ennast töötamas ühel ametikohal ja kella üheksast viieni.

Mida see Sinu kui tööandja jaoks kaasa toob?

Minu kui tööandja jaoks tähendab see väga palju töötajatega arvestamist. Teinekord tähendab ka väga keerulisi otsuseid, kuidas see masinavärk kõik üles ehitada nii, et töötaja oleks rahul, aga ka töö saaks tehtud.

Millist kolme põhimõtet peab noori värbav tööandja kindlasti arvestama?

Esiteks peab töö olema töötajale huvitav ja töövahendid kaasaegsed. Noori lihtsalt ei ole võimalik köita aegunud tehnikaga.

Teiseks on noorte jaoks üha olulisem töökeskkond. Materiaalsetest ootustest isegi rohkem väärtustatakse seda, kui palju pööratab juht neile tähelepanu, kuivõrd eeskuju väärivad on need inimesed, kellega nad koos töötavad ja milline on õhkkond meeskonnas. Ehk töösuhetele tuleb eriti palju rõhku panna.

Vanemaealistel inimestel nagu mina on vahel raske aktsepteerida, on et noored ei soovi ennast siduda ühe organisatsiooniga terveks eluks. Tänapäeva noored liiguvad kiiresti ühest ametist ja töökohast teise ja töötatud aeg ühes ettevõttes saab tulevikus olema lühem.

Kellele peaks töökäte puuduses vaevlev tööandja suunama värbamistegevusel põhienergia, kas noortele, vaenamealistele, vähenenud töövõimega inimestele, välistöötajatele?

Üks hea tööandja peaks kaasama väga erinevaid sihtrühmi. Kui ehitada meeskond üles selliselt, et inimesed täiustavad üksteist, on ka töötulemus märksa parem. Aga kindlasti on oluline meeles pidada, et tänapäeva vanemaealised elavad kauem, on kauem aktiivsed ja nooruslikud – nad on head töötajad! Ka erivajadustega inimesed ühiskonna muutunud suhtumise ja tööturuvõimaluste tõttu palju aktiivsemalt tööturul osaleda. Barjääre kõikide sotsiaalsete gruppide kaasamiseks on jäänud oluliselt vähemaks.

