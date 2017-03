Fitek ostis osaluse Smartpostis

«Slovakkia on meile järgmine samm laienemaks Euroopas. Kuna Bratislava asub logistiliselt väga soodsas asukohas, annab see meile võimaluse edasi laieneda näiteks Tšehhi, Austriasse ja Ungarisse. 5,5 miljoni elanikuga Slovakkia on kiiresti arenev turg, kus masintöödeldavaid e-arveid saadetakse veel vähe,» ütles Fitek Grupi juht Mait Sooaru presiiteates.

«Oleme kasvav finantstehnoloogia ettevõte ja e-arvete teenäitaja Balti riikides ja me saame oma kogemusi jagada neis Euroopa riikides, kus täna e-arvete saatmisel alles esimesi samme tehakse. Juba on mitmed Slovakkia ettevõtted tänaste Fiteki arvelahenduste vastu huvi tundnud,» ütles Sooaru.

SmartPost on kiiresti kasvav Slovakkia arveoperaator, mille 2016. aasta käive ulatus ühe miljoni euroni. Ettevõte annab tööd 15 inimesele. Ettevõte kliendid on finantsettevõtted, infrastruktuuriteenuste pakkujad ning telekomifirmad.

Fiteki põhitegevus on ettevõtete finantsprotsesside automatiseerimine ja e-arvelduslahenduste pakkumine. Ettevõtte omanik on alates jaanuarist Baltcap, enne seda oli see Soome Posti tütarettevõte. Fitekis töötab Slovakkias, Eestis, Lätis ja Leedus 130 inimest. Fitek Grupi auditeerimata käive Balti riikides oli 2016. aastal 11,6 miljonit eurot.