Eesti äriinglid panid mullu idufirmadesse ligi 9 miljonit eurot

EstBANi tegevjuht Heidi Kakko ütles, et liikmete investeeringute kogumaht on iga-aastaselt kasvanud ning tegemist on järjekordse rekordaastaga.

«Kui Eesti äriinglite investeeringute maht per capita on olnud Euroopa kõrgeimal tasemel juba aastaid, siis nüüd liigub ka investeeringute kogumaht jõuliselt lähemale suurematele Euroopa riikidele. Meil on alust arvata, et EstBANi investeeringute kogumaht ei jää enam Itaaliale või Hollandile alla kordades vaid protsentides. See on erakordselt suur töövõit ja tunnustus meie võrgustiku aktiivsetele liikmetele,» ütles Kakko.

2016. aastal investeerisid Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN liikmed 8,8 miljonit eurot kokku 84 ettevõttesse. Väga varases seemnefaasis investeeriti ainult 1-1,5 miljonit eurot, mis ei taga innovaatiliste idufirmade olulist juurdekasvu ja tuge järgmistesse arenguetappidesse jõudmiseks.

EstBAN on ettevõtetesse varases arenguetapis investeerivate erainvestorite katusorganisatsioon, mille eesmärkideks on ettevõtluskeskkonna arendamine ja ingelinvesteeringute mahu suurendamine.

Viimase kolme aastaga on organiseerunud äriinglite hulk kasvanud kaks korda – peaaegu 120 liikmeni.