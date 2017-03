Riigikogu kavatseb õigustkantsleri hinnangut eirata

«Veidi vähem kui kaks nädalat tagasi tegi õiguskantsler ettepaneku alkoholiaktsiisi täiendava tõusu sätestava maksuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Õiguskantsleri hinnangul on aktsiisi täiendav tõus põhiseadusevastane,» ütles Sõerd BNS-ile.

Riigikogul on põhiseadusest tulenevalt 20 päeva aega seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. See tähtaeg hakkas 18. veebruarist ja lõpeb tuleva nädala lõpus. «Riigikogu juhatus kinnitas esmaspäeval järgmise nädala päevakorra ja seal õiguskantsleri ettepaneku arutelu päevakorras pole,» ütles Sõerd.

«Paistab, et võimuliit on valinud mittemidagitegemise tee ja eelotsus on juba tehtud, et las läheb vaidlus kohtusse. Samas arvestades riigikohtu kohtupraktikaga varasemas niinimetatud kaevandustasude kaasuses, on vähetõenäoline, et riigikohus ka selles kaasuses põhiseadusele mittevastavust ei tuvasta,» rääkis ta.

Kuigi järgmisel nädala lõpuks saab 20 päevane tähtaeg läbi, pole ka rahanduskomisjon Sõerdi sõnul seni vaevunud teemat arutama. «Kokku on lepitud, et kohtumine õiguskantsleriga on alles järgmisel nädalal, 6. märtsil. Samal päeval kohtub õiguskantsler ka põhiseaduskomisjoniga,» sõnas Sõerd.

Teadaolevalt peaks ka rahandusministeerium ja valitsus Sõerdi sõnul neljapäeval kujundama põhjendatud seisukoha. «Aga kuna eelotsus mitte midagi teha on juba tehtud, siis pole sealt midagi oodata. Võimuliidule sisulised ja õiguslikud argumendid ei loe, sest siin on ka küsimus määravast rahalisest katteallikast koalitsiooni kulukatele lubadustele,» sõnas ta.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on lahja alkoholi aktsiisimäära ennaktõus põhiseadusega vastuolus, kuna see rikub ettevõtlusvabadust ning õiguspärase ootuse põhimõtet. Madise hinnangul on põhiseadusega vastuolus alkoholiaktsiisi määrade varem planeeritust kiirem tõus tänavu 1. juulist ja järgmise aasta 1. veebruarist. Seetõttu tegi õiguskantsler riigikogule ettepaneku viia seadus põhiseadusega kooskõlla, selgub otsusest.

Alkoholiaktsiisi ennaktempos tõusuga murdis riigikogu aga tähtaegadega seotud lubadust ning vastu võetud seadus läks vastuollu ettevõtlusvabadusega koosmõjus õiguspärase ootuse põhimõttega.