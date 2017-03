Eesti taarasüsteem saab Briti lehelt kõvasti kiita

Eesti alustas praeguse taara tagastamise süsteemiga 2005. aastal ja on selle aja jooksul näidanud märkimisväärselt häid tulemusi, kogudes ja taaskasutades 3,2 miljardit pakendit, kirjutab leht.

Möödunud aastal suunati Eestis taaskasutusse 75 protsenti plekkpurkidest ja 87 protsenti plastik- ja klaaspudeleid. Need tulemused on märksa paremad kui näiteks Inglismaal, kes pole suutnud edukat süsteemi välja töötada.

Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal rääkis mainekale lehele, et kuigi Eesti inimesed mõtlevad tihti keskkonnasäästlikult ja roheliselt, ei käitunad vastavalt. «Pakendi tagatisraha süsteem aitab seda vastuolu vähendada, kuna annab inimesele lisastiimuli,» ütles Raal.

«Meie pandisüsteem töötab nagu autorent. Kui sa auto rendid, annad sa midagi panti ja kui sa masina ilusti tervena tagasi tood, saad sa panti antud asja tagasi,» kirjeldas pandipakendi juht.

The Guardian toob välja, et Euroopas ongi pakendite taaskasutamises edukad need riigid, kes kasutavad tagatisraha süsteemi, kuna see annab inimesele reaalse ajendi pakend tagasi viia. Edukad riigid on veel Saksamaa ja Rootsi.

Pakendite taaskasutamise teema kerkis Briti meedias üles, kui suurtootja Coca-Cola andis teada, et nad toetavad pakendite tagatisraha süsteemi sisse viimist, mille eesmärk on vähendada eeskätt plastjäätmete kahjulikku keskkonnale.