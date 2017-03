Eesti on keelanud Venemaalt seemnete toomise

«Kuna külvihooaeg on algamas, siis tollitöötajad on piiril juba mitmel korral kokku puutunud juhtumitega, kus inimesed on teadmatusest eelkõige Venemaalt kaasa toonud seemneid, mida ei ole lubatud kaasa tuua. Paraku tuleb sellisel juhul kas kaup tagasi viia või sellest piiril loobuda,» ütles maksu- ja tolliameti Ida tollipunkti juhataja Voldemar Linno.

Lillede ja suurema osa maitsetaimede seemneid võib endiselt kaasa tuua, aga siin on oluline meeles pidada, et maksuvabalt saab neid tuua kuni 22 euro väärtuses. Üldse ei ole lubatud üle piiri tuua põllukultuuride, näiteks rukki, odra ja nisu või köögiviljade, näiteks porgandi, kõrvitsa ja tomati seemneid.

«Eestisse saab tuua seemneid, mis on toodetud ja turustatud Euroopa Liidu nõuete kohaselt. Selle tõendamiseks on seemnete pakendid vastavalt märgistatud. See annab tarbijale kindluse, et toodetud seemned on kvaliteetsed ja kontrollitud,» selgitas põllumajandusameti seemne büroo juhataja Piia Puusepp. «Ja nii kaitseb EL ka oma sordiaretajaid ja seemnetootjaid ebaausa konkurentsi eest.»