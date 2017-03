Eestis elab kolm centa-miljonäri

Samapalju oli centa-miljonäre ka 2015 aastal ning nende arv ei ole suurem ka 10 aasta pärast ehk 2026. aastal, ennustab konsultatsioonifirma (raport on koostatud eelmise aasta seisuga). Kümme aastat tagasi oli centa-miljonäre kaks.

Superrikaste, ehk inimeste, kelle vara väärtus on 30 miljonit dollarit või enam, on praeguse seisuga 30 ja ka nende arv kümne aastaga ilmselt ei kasva. Kümme aastat tagasi oli superrikkaid kümne võrra vähem ehk 20.

Multimiljonäre, ehk inimesi, kelle vara väärtus on vähemalt 10 miljonit eurot, on meil 80, aga kümne aasta pärast on neid kümne võrra rohkem – 90. Kümme aastat tagasi oli meil 60 multimiljonäri.

Miljonäride arv kasvas eelmisel aastal 100 inimese võrra 1900-ni, kümme aastat tagasi oli neid poole tuhande võrra vähem – 1400. Meie tuleviku suhtes Knight Frank nii roosiline ei ole, sest kümne aastaga kasvab meie miljonäride arv nende hinnangul vaid 200 võrra.

Miljardäre Eestis ei ole ega tule ka järgmise kümne aasta jooksul.