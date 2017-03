Ojasalu: rahast räägitakse, nagu see oleks jõle vastik

Ojasalu kirjeldas Äripäevale, kuidas tal on juba pikka aega olnud telefon Samsung S2, mis ikka veel töötab. «Ma ei näe põhjust, miks peaks uue ostma. See näeb nii jube välja, et abikaasa ei luba seda näidata, » ütles Ojasalu.

Tema sõnul räägitakse rahast nii, nagu see oleks midagi jõle vastikut. «Raha tuleb väärtustada,» rääkis Ojasalu, kes on saanud palju kriitikat kui skandaalse ehitusfirma Facio järeltulija Riito Ehituse nõukogu juht.

