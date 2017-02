Sester: Eesti majandus saavutas kõrgeima taseme taasiseseisvumisest

«Kui numbreid vaadata, on meie majanduse maht kõigi aegade suurim. Samas on Eesti majanduskasvul endiselt kasvuruumi,» ütles rahandusminister Sven Sester.

Möödunud aasta lõpul kiirenes majanduskasv 2,7 protsendini ja Eesti majanduse maht ületas seni kõrgeimat taset, mis saavutati 2008. aastal.

«Kiirem majanduskasv ja majanduse mahu jätkuv kasv tähendab suuremaid võimalusi kasvatada meie inimeste heaolu ja turvatunnet,» ütles Sester. «Valitsuskoalitsiooni üks eesmärke on kiirem majanduskasv, mille toetamiseks on kavas teha uusi strateegilisi investeeringuid ja maksumuudatusi. Need toetavad meie riigi ja majanduse konkurentsivõimet ja inimeste sisetulekute kasvu.»

Sesteri sõnul on majanduskasvu taga kõikide Eesti inimeste tubli töö. «See annab meile kõigile põhjuse rõõmu tunda ja oma vaba Eesti riigi üle uhke olla,» ütles ta.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas mullu 2015. aastaga võrreldes 1,6 protsenti, jooksevhindades oli SKP mullu 20,9 miljardit eurot. Vaid neljanda kvartali arvestuses kasvas majandus 2015. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2,7 protsenti.