Gazprom on veendunud, et suudab Euroopa tarbijaid veel aastaid lõaotsas hoida

Seda tänu suurtele varudele ja madalatele tootmiskuludele Siberis, kirjutab Bloomberg.

Mullu tuli 34 protsenti Euroopa Liidus tarbitavast maagaasist Gazpromilt, ning ettevõte loodab turuosa kasvatada. «Euroopa oli ja jääb Gazpromi üheks olulisimaks turuks,» märkis ettevõtte juhatuse liige Alexander Medvedev täna Singapuris.

«Me ei näe, et keegi teine suudaks Euroopa klientidele nii taskukohast maagaasi pakkuda,» lisas ta.

Maagaasi müük moodustab 10 protsenti Venemaa ekspordist. Samal ajal püüab Euroopa vähendada sõltuvust kremlimeelsest energiafirmast.

Maailma gaasiturg loodab, et vedeldatud maagaas Austraaliast ja USAst hakkab senisest kiiremini Euroopasse jõudma. Gazpromi juhid on aga veendunud, et see läheb kõigepealt kaubaks Aasias ja Ameerikas, täpselt nii nagu varem. Lisaks maksab vedeldatud maagaas USAst kolmandiku võrra rohkem.