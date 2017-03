Google'i neli põhimõtet parimate töötajate leidmiseks

Keskmiselt võtab ühe inimese tööle võtmise protsess Google'is aega kuus nädalat, kuna igale potentsiaalsele kandidaadile peavad oma hinnangu andma nii tema võimalik otsene ülemus, kolleegid ja värbamiskomisjon, vahendab WEF.

Selleks, et neile laekuvate sooviavalduste seast parimad inimesed välja saaksid valitud, järgib Google nelja lihtsat põhimõtet.

1. Ära tee järelandmisi kandidaadile seatud standardites

Selle otsuse, kas keegi on väärt intervjuule kutsumist, saab juba siis selgeks, kui vaadata, kui palju ta vastab töökohale seatud ootustele. Selleks tuleb seada latt kõrgele ja protsessi käigus mitte järelandmisi teha. Heaks rusikareegel, mida värbajad peaksid järgima, on see, et uute töötajate tööle võtmisel tuleks valida neid inimesi, kes ületavad juba olemasolevate inimeste taseme. Kompromissile minek head nahka ei anna.

2. Otsi ise kandidaate ehk tee sihitud pakkumisi

Google teeb koostööd mitme personaliotsingu firmaga. Kuigi seda ainult erandjuhtudel, näiteks kui ettevõte peab mõnes uues riigis täiesti nullist meeskonna kokku panema. Lisaks sellele kasutab ettevõte ka tööportaale ning küsib soovitusi juba Google's töötavate inimeste käest. Ka soovitab ettevõte kesktasemejuhtidel kasutada LinkedIni, Google+, erinevaid vilistlasvõrgustikke ja -andmebaase.

3. Jaga uue töötaja väljavalimise vastutus mitme inimese vahel

See on põhimõte, mida ei järgi mitte ainult Google'i suurune ettevõte, vaid mille on omaks võtnud ka mitmed väiksemad ettevõtted. Iseäranis soovitab tehnoloogiaettevõtte kaasata uue töötaja välja valimisse tema tulevasi kolleege.

4. Anna tulevasele töötajale hea põhjus organisatsiooniga liitumiseks

Tänase Alphabeti tegevjuhi Larry Page'i nõunikul Jonathan Rosenbergil oli selline tava uusi inimesi tööle võttes. Ta oli oma kontorisse kogunud kuskil 200 Google'i töötaja CVd. Alati, kui ta mõnda uut kandidaati intervjueeris, lasi ta neil ka pataka nendest CVdest läbi töötada, märkides lühidalt juurde, et viimane saab nende inimestega koos töötada. Seejuures oli ta oma kätte kogunud ettevõtte kõige silmapaistvama taustaga töötajate CVd, mistõttu oli üsna raske kellelgi loobuda võimalusest selliste inimestega koos töötada.