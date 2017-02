Valitsus tahab kaubalaevad sotsiaalmaksulaega Eesti lipu alla tuua

una Eesti maksutase on laevafirmade jaoks liiga kõrge, et neid Eesti lipu alla meelitada, kaalub valitsus selle muutmiseks maksubaasi põhise süsteemi sisseviimst nii tulumaksu, sotsiaalmaksu kui töötuskindlustuse maksu osas. Kui tulumaksu kogumise eelisõigus on operaatori asukohamaal, siis sotsiaalmaksu tasutakse laeva lipu järgi.

Tulude, sealhulgas sotsiaalmaksu arvestamisel oleks maksubaas reakoosseisu töötajate puhul 500 eurot, nooremohvitseride puhul 1000 eurot ja vanemohvitseride puhul 1500 eurot, seisab majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ettepanekutes valitsuskabinetile.

Uue maksusüsteemi jõustumisel võiks riigi teenitav maksutulu ühe laeva kohta jõuda 2019. aastal 88 764 euroni. Muudatustega loodetakse selleks ajaks Eesti lipu alla meelitada 15 kaubalaeva, millelt kokku laekuks makse seega kokku 700 000 eurot.

Samas aastaks 2029 peaks laevade arv jõudma juba 165-ni ja maksutulu 189 miljonini ning 2039. aastaks vastavalt 300 laeva ja 636,1 miljoni euroni.

Selline maksurežiim kehtiks suurte rahvusvaheliste laevade kohta, mis sõidavad kas Eesti lipu all või välislipu all, kuid Eestis asuva operaatoriga ning laevapere liikmete EL-is asuva tööandjaga. Samas peab MKM võimalikus maksurežiimi laiendada ka EL-i välistel kiinidele sõitvatele reisilaevadele.

Edasiste muudatuste näol kaalub valitsus alternatiivina ka tonnaažimaksu kehtestamist, mis kohalduks nii laevaomanikule kui ka laeva operaatorile. Tonnaažimaksu arvestatakse laeva netotonnaažilt, mitte ettevõtte kasumilt.

Tonnaažimaksumäärad järgiks EL-is kehtivat kehtivat keskmist taset ja see kohalduks kindlaks aastate arvuks. Tonnaažimaks ja maksurežiim on võimalik valida teineteisest sõltumatult.