Sheryl Sandbergi julge nõuanne naistele ei pea paika

Kuigi siis, kui Sandberg selle ideega välja tuli, nägid paljud seda värskendava ja isegi radikaalsena, on pärast seda siiski selgunud, et Facebooki finantsjuht on naisi neid soovitusi järgima kutsudes eksiteele juhtinud ning osaliselt on ta isegi asunud hiljem oma viga tunnistama, vahendab Bloomberg. Samadele järeldustele on jõudnud ka teaduslikud uuringud.

Sandberg ise on möönnud, et kahtlemata oleks tema soovitusi raske järgida üksikemadel, kes on perekonna ainukesed ülalpidajad. Siiski ei muuda see fakti, et mida iganes naised ka ette ei võtaks, jääb nende palgatase 20 protsendi madalamale samal ametikohal töötavate meeste töötasust.

Juhtimisnõustaja Sallie Krawcheck soovitab oma raamatus «Own It», et naised ei peaks üldse püüdma töökohal meeste käitumist üle võtta, vaid nende edu sõltubki ennekõike sellest, kui palju nad just naiseks suudavad seejuures jääda.

Kuula podcasti Krawchecki soovitustest lähemalt siit.