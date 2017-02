Valio investeeris 700 000 eurot uude tootmisliini

Valio turundus- ja tootearendusdirektori Krista Kalbini sõnul on uute toode turule toomisele eelnenud mitmeaastane töö. «Siseneme tugevate traditsioonidega segmenti, kus on võimalik läbi lüüa ainult juhul, kui toode on teistest parem,» sõnas ta.

Valio Eesti tooteid leiab ka Lätist, Leedust, Itaaliast, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest.