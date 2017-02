Vaidlus Tšehhis: kas jõukus algab 4000 või 2000 eurost kuus?

Vaidlus on tekitanud küsimusi selle ümber, keda võib ikkagi jõukaks pidada, kirjutab Bloomberg.

Peaministri plaan suurendaks muuhulgas kõrgepalgaliste maksukoormust enam kui 40 protsendi võrra.

«Ma ei arva, et Sotsiaaldemokraatide idee karistada inimesi, kes saavad kuus üle 50 000 krooni palka oleks õige mõte,» märkis Babis oma erakonna kongressil esinedes. Täna on Tsehhis tulumaks 15 protsenti. Need, kes teenivad rohkem kui 4 riigi keskmist palka, maksavad sellele lisaks veel 7 protsenti.

Sarnaselt Donalt Trumpile on Babise erakond ANO, Akce nespokojených občanů ehk tõlkes Rahulolematute kodanike teotahe, nimetanud traditsioonilisi poliitilisi erakondi korrumpeerunuks ja ebatõhusaks. Jaanuaris oli erakonna toetus 30 protsenti.