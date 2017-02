Kuidas saada nädalas üks puhkepäev lisaks?

2014. aastal lubasid 43 protsenti USA ettevõtetest võtta oma töötajatel igal nädalal ühe lisapuhkepäeva, kirjutab Forbes. Uuringud näitasid, et see tõstis märgatavalt töötajate rahulolu ja produktiivsust tööpäevadel.

Kuigi kõigil pole võimalik võtta ühte vaba päeva lisaks igal nädalal, on võimalik endale tekitada peaaegu vaba päev. Selleks tuleb oma töö nii hästi organiseerida ja seda nii efektiivselt teha, et kõik olulisemad asjad on neljapäeva õhtuks tehtud. Sellisel kombel saab reedel vajadusel tegeleda vaid rahulikumate, stressivabamate pikaajaliste projektidega, mis ei põle.

Soovides reedel rahulikumalt võtta, tuleb ülejäänud tööpäevadel oskuslikult ära kasutada iga minut. Vaata e-kirju vaid korra päevas (kui see on võimalik sinu töö puhul), et vältida segajaid. Kiireteks standardseteks vastusteks on nutikas luua alused, millele saab lihtsa vaevaga e-kirja koostada.

Alati on ka tark panna oma tööülesanded tähtsuse järjekorda ning analüüsida, palju sa mingi tegevuse jaoks aega kulutad.