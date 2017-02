Karneval ja vastlakuklid ehk kuidas enne paastu piisavalt patustada?

Vastlapäeval tehakse seda, millest paastu ajal on kavas loobuda, ehk siis süüakse rammusat toitu ja pidutsetakse nii, kuis jaksu on. Kusjuures üks on oluliselt kulukam ettevõtmine kui teine.

Paraadiks oodatakse Riosse igal aastal umbes miljonit turisti, kirjutab The Rio Times. Tänavuste prognooside kohaselt külastab linna karnevali ajal umbes 1,2 miljonit inimest. Hinnanguliselt pannakse karnevali peale hakkama üle 660 miljoni euro aastas, vahendab CNBC.

Karnevalinädalal ning enne ja pärast seda toimub Rio de Janeiros umbes 500 pidustust, millest võtab osa sadu samakoole, kes kulutavad juba ainuüksi kostüümidele üüratu hulga raha.

Kuigi pidu karnevali ajal käib Rios igal pool, on seekõige säravam Sambodromol, mis 1984 aastal just selleks tarbeks rajati.

Selle aasta pidustustele heitis aga varju linnapea Marcelo Crivella otsus karnevalist kõrvale jääda. Daily Mail kirjutab, et tõenäoliselt ei kiitnud sügavalt religioosne mees liiga vallatute kostüümidega üritust heaks.

Luteri kirik vastlapäeval pidutsemist pahaks ei pane. «Kristlased ei pea vastlapäeva lõbustusi sobimatuks. Vastlapäeva tähistatakse õigesti siis, kui vastlatralli järel peetakse ka tuhkapäeva ja paastu,» seisab Eesti Evangeelse luterliku kiriku kodulehel.

Kuigi kelgutamine pole ka just päris sama, mis karneval ning kulutuse pole ka teab kui peadpööritavad. Neli vastlakuklid maksavad Selveris 2,49, kelgu saab kätte umbes 10 euroga. Ja vähemalt vanasti pidasid eestlased paastuajast ka kenasti kinni. Kuna jõuluks tapetud siga sai veebruari lõpuks söödud, siis polnud esivanematel paastuajast ka pääsu, isegi kui oleks tahtnud veidi patustada.

Suurbritannias, Iirimaal, Austraalias ja Kanadas on tegemist pannkoogipäevaga, sarnaselt vastlakuklitele sisalavad need paljut seda, millest paastu ajal tuleks loobuda. New Orleansis USAs on samuti vastlapäeval karneval Mardi Gras.