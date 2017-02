Vitsur: siseneme neljanda tööstusrevolutsiooni faasi

Möödunud aasta majanduskasvu panustas kõige enam ehk 0,8 protsendipunkti info ja side tegevusala, mis õitses tänu tarkvara arendusteenuste jõudsale edenemisele. «Võibolla on see märgiks sellele, et Eesti majandus on hakanud otsustavamalt sisenema neljanda tööstusrevolutsiooni faasi,» leidis Vitsur.

Seejuures tasub Vitsuri sõnul tähele panna, et tarkvara arendustegevusest on saanud oluline tegevusala ainult enda, mitte aga teistele sektoritele avaldatud kaudse mõju baasil.

Lisaks üllatas Vitsurit läinud aasta neljandi kvartali 2,7 protsendi suurune majanduskasv. «Seda, et neljas kvartal saab eelnevatest parem olema, võis küll üsna kindlalt eeldada, kuid nii suur kasv oli siiski üllatuseks.»

Tegevusalade lõikes oleks pilt olnud samuti täiesti positiivne, kui põllumehed ei oleks kogunud sel aastal paljude aastate kõige viletsamat viljasaaki ja kui meil ei oleks probleeme põllumajandussaaduste ekspordiga meie traditsioonilistele turgudele, lisas majandusanalüütik.

Vitsur rõhutas, et ekspordis jätkasid tugevalt meie traditsiooniliselt tugevad sektorid - kõik puiduga seonduv ja elektoonikakaubad ning ootuspäraselt tulid kõrgemate hindade toel tagasi ka mineraalsed tooted.

«Kuigi maailma arengud on täna raskemini ennustatavad kui hiljutise finantskriisi ajal, võib täna siiski loota, et lähiajal Euroopas ja meie lähiregioonis majandusseisu paranemine jätkub ning et see aitab meil majanduskasvu tempol mitte ainult hoida, vaid ka mõnevõrra suureneda,» rääkis ta.

Samas möönis Vitsur, et kasvu ohustavad majanduslikud ning poliitilised riskid ei kao lähiajal kuhugi.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas mullu 2015. aastaga võrreldes 1,6 protsenti, jooksevhindades oli SKP mullu 20,9 miljardit eurot.

Vaid neljanda kvartali arvestuses kasvas majandus 2015. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2,7 protsenti, teatas statistikaamet.