Tallinki kasum kukkus aastaga 25 protsenti 44 miljonile eurole

Puhaskasum langes 2016. aastal 25,3 protsenti ning müügitulu 0,8 protsenti.

Võrreldes eelneva aastaga saavutas ettevõte kõikide aegade parima reisijateveo tulemuse 9,5 miljoni reisija näol, mida on 5,4 protsenti enam kui 2015. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas võrreldes eelneva aastaga 6,5 protsenti ja reisijate sõidukite arv 4,2 protsenti.

Võrreldes eelmise majandusaastaga muutus 2016. majandusaastal kontserni tulude struktuur. Kruiisilaeva Silja Europa prahileping lõppes veebruaris 2016 ja laev opereeris kuus kuud Tallinna-Helsingi liinil. 2016. majandusaasta prahitulude vähenemine oli ettevõtte sõnul oodatav, samal ajal suurendas kontsern laeva liiniletoomisega veovõimsust, mille tulemusena saavutati kõigi aegade suurim reisijate arv ning eelmise majandusaastaga võrreldav müügitulu.

Tuginedes suuremale reisijate arvule kasvas Kontserni restoranide ja poodide müügitulu 20,9 miljonit euro võrra kuni 521,5 miljoni euroni ning piletimüügi tulu 8,1 miljonit euro võrra 236 miljoni euroni.

AS Tallink Grupp on reisijate- ja kaubaveoteenusepakkuja. Ettevõttele kuulub 16 laeva ning firma sõidab Tallinki ja Silja Line`i kaubamärkide all kuuel erineval laevaliinil. AS Tallink Grupp annab tööd ligi 7000 inimesele ning teenindab aastas 9,5 miljonit reisijat