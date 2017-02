Oleg Gross majanduskasvust: inimesed ostavad selgelt rohkem

«Ostujõu kasvu on selgelt tunda küll. Eks palgad on kasvanud ja sellega koos ka majandus,» kommenteeris Gross möödunud aasta 1,6 protsendilist majanduskasvu. «Ega see väga suur ei ole, aga vähemalt pole negatiivne.»

Samas tõi ta välja, et Grossi toiduketil läks möödunud aastal veidi paremini, kuna käive kasvas 10 protsenti. See annab põhjuse ka uusi kauplusi avada. Näiteks avab ettevõte tänavu viis kauplust.

Kuigi Gross möönis, et Eestis on kauplusepinda inimese kohta väga palju, sõltub see paljuski siiski konkreetsest asukohast. «On kohti, kuhu on üle investeeritud ja on kohti, kus pole midagi. See on väga lokaalne.»

Grossi sõnul on kaubanduses kindlustunne praegu hea, välja arvatud Lõuna-Eestis asuvatele väiksematele kauplustele. Alkoholihinna ülikiire tõus viib sealsed elanikud üle piiri Lätti, kus tehakse lisaks alkoholile ka muud ostud, on Gross veendunud.

Gross on tahtnud ka oma toiduketti rohkem Lõuna-Eestisse viia, eeskätt Valka, kuid tõmbas range alkoholipoliitika tõttu pidurit. «Meil olid seal tõsised läbirääkimised, aga praegu tõmbame kriipsu peale. Niigi ta on vaesem piirkond.»

Lisaks teeb Grossi murelikuks see, et suuremad kauplused peavad ilmselt alates järgmisest aastast ehitama alkoholi varjamiseks läbipaistmatud vaheseinad.

«See on ärjekordne tohutu mõttetu kulutus, mis kauplustel tuleb kanda. See ahistab vaid intelligentsemat seltskonda. See, kes on sõltuvuses, teda seinad ei huvita, tal on kindel ostueelistus: kõige odavam ja kangem,» leidis Gross.