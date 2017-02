Nigeeria petturite uuel põlvkonnal on uued trikid

«Ole hea, maksa see arve kähku ära, koostööpartner ootab.» Umbes selline lakooniline kiri raamatupidajale, enamasti ingliskeelne või hoolikalt Google translate’i abil tõlgitud, on tüüpnäide viimasel ajal taas hoogu sattunud küberkelmide käekirjast. Eriline sihtmärk on ettevõtted, kus inglise keele kasutamine ja rahvusvahelised maksed on tavapärased ning kus maksekorraldusi jagab töötaja.

