Suur liitumine: PwC Legal tuleb mängulauale kõigi malenditega

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal Balticsi juhi Karl J. Paadami sõnul jõuti käte löömiseni Glimstedti partnerite Indrek Leppiku ja Priit Lätiga sarnase strateegilise mõtlemise tulemusel.

«Mõte tekkis mõlemal poolel samal ajal. Meie kaks bürood täiendavad teineteist kompetentsilt väga hästi. Äriliselt on see meile perfect match (ideaalne klapp – toim),» arvas Paadam, viidates, et Leppik ja Lätt täidavad senini tühjad kohad PwC pusles.

«Indrekul ja Priidul on väga lai kogemuste pagas kohtuvaidlustes, intellektuaalomandi, riigihangete ja maksuküsimustes – kõik, mis meil siiamaani praktiliselt puudunud on,» selgitas Paadam.

