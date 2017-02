Piimatootjad ehitavad Imaverre ligi 8 miljoniga rapsitehase

«Uut valla otsust veel pole tulnud, Jõgeva maavanem tegi menetluses otsuse, aga nüüd on see volikogu taga. Me pole seda asja maa ja taeva vahele jätnud, oleme ostnud kinnistu Imavere vallas ja arendame projekti seal edasi,» ütles ühistu juhatuse liige Urmas Pallon BNS-ile.

«Küsimus on selles, et kuna maavanem ja juristid tõid välja menetlustoimingute vigu, siis ma kardan, et see protsess pole lihtne ja on pikaajaline. Imaveres on ehitusload ja kõik muu käes. Kui märtsi keskel tulevad pankadelt positiivsed vastused, saame edasi minna,» märkis Pallon.

Tehases toodetud rapsikoogiga plaanib Farm In täielikult katta ühistu liikmete vajadused. «See on ühistu liikmete ühisprojekt. Tehas on planeeritud meie liikmetele rapsikoogi tootmiseks, kui nende vajadus on umbes 2000 tonni rapsikooki kuus, siis niipalju oleme arvestanud ka tootmist,» ütles Pallon augusti keskel BNS-ile.

Ta märkis toona, et Mõhküla on tehase jaoks optimaalne oma asukoha tõttu Eesti keskel. «Kuna meil on liikmed üle Eesti, peame logistiliselt otsima tehasele koha keset Eestit. Põltsamaa vallas tegutsevad põllumajandusettevõtted pakkusid seda kinnistut, kuna sellel on väga hea asukoht,» ütles ta.

Postimees kirjutas 10. augustil, et kohalikud elanikud protestivad tehase rajamise vastu. Protestijate kõneisik Malle Jaanikesing ütles lehele, et nad ei soovi roheala muutmist tööstusalaks.

OÜ Farm In Productions osanikud on AS Metsaküla Piim, Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja tulundusühistu Rakvere Piimaühistu.

Projekti maksumus ilma käibemaksuta on 7,8 miljonit eurot, ehitus kestab Palloni sõnul orienteeruvalt 7-8 kuud.