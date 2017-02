Enefit Taastuvenergia börsile viimise kava valmib teises kvartalis

Eesti Energia viib läbi hindamist ning ettevalmistused aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) jaoks valmivad teises kvartalis, rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pressikonverentsil.

Tema sõnul sõltub kõik Tootsi tuulepargi plaanidest. «Usume, et see tuulepark tuleb ja leiame lahenduse, kuidas see ära teha. Ilma selleta oleks IPO palju lahjem,» ütles Sutter pressikonverentsil.

Eesti Energia juhi sõnul on vähemusosaluse börsile viimine soovijate jaoks võimalus saada osa ühe suurema taastuvenergia ettevõtte tulemustest ja arengust.

Kui Tootsi tuulepark ning teised arendatavad tuulepargid valmivad, kasvab Eesti tuuleenergia tootmine hinnanguliselt 1200 gigavatt-tunnini.

Enefit Taastuvenergia börsile viimise näeb ette mullu novembris sõlmitud uus koalitsioonilepe, mille järgi võõrandab võimuliit Tallinna Sadama, Enefit Taastuvenergia ja EVR Cargo vähemusosalused ning müüb täielikult maha Eesti Teed.

Eesti Energia asustas Enefit Taastuvenergia mullu suvel ning koondas sinna taastuvenergia üksused nagu Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad, hüdrojaamad.