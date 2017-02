Sõnajalad himustavad Tootsi tuuleparki

«Kui Tootsi tuulepargile peaks tehtama aus enampakkumine, kus kõik saavad võrdsetel alustel osaleda, siis me kindlasti seda teeme,» ütles Eesti Elekter AS juhatuse liige Andres Sõnajalg. «Võidu korral plaanime sinna püstitada 52 Eesti tehnoloogial põhinevat Eleon tuulikut.»

Tootsi tuuleparki tellimus annaks tuulikutootjale võimaluse alustada Eestisse plaanitud mahus tööstuse rajamist. «Kuigi Eleoni esimene suuremahuline tellimus, mahus 30 tuulikut (100MW), on Aidu tuulepargis ehitamisel, siis annaks Tootsi arendus meile täiendava kindluse projektiga Eestis edasi minna ja töökohad siia rajada,» selgitas Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Tuulelektritootja Nelja Energia AS juhataja Martin Kruus on samuti varem öelnud, et kui riik otsustaks lähiajal Tootsi Suursoo kinnistu enampakkumisele panna, oleks ettevõte tõenäoliselt valmis enampakkumisel osalema. «Antud juhul sõltub see täiesti sellest, mis tingimustel [Tootsi Suursoo ala pakutakse], juhul kui seal peaks mingi pakkumismenetlus tulema, on see siis enampakkumine või vähempakkumine,» märkis Kruus veebruari keskel.