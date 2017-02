Eestit Kasahstanis toimuv EXPO ei huvita

Tänavune EXPO toimub Kasahstanis Astanas. Kasahstani konsul Eestis Asset Ualijev kinnitas, et Eesti tõepoolest ei osale sellel üritusel. Ta lisas, et kui mõni Eesti ettevõtja siiski tahab osaleda, on selleks veel võimalus, kuid riigi abile ei saa loota.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka selgitas, et 2015. aastal otsustati, et Eesti ei osale Astana Expol, sest seal toimuv on nn. vahe-maailmanäitus, mis on oluliselt väiksema mastaabiline üritus kui näiteks Shanghai või Milano EXPOd. «Vähem on nii osalevaid riike kui paviljone. Ning ka külastatavust on vähem. Korraldajad on hinnanud, et 85% külastajatest tuleb Kasahstanist, mistõttu rahvusvaheline huvi selle näituse vastu on väiksem, » rääkis Tonka.

Tonka sõnul küsiti enne otsuse tegemist ka ettevõtjatelt nende võimalikku huvi ning ootusi Astana EXPO suhtes. Vastajad ei pidanud EXPOl osalemist prioriteetseks ega olnud valmis seal osalemist rahastama, märkis Tonka.

Ta lisas, et Astana EXPOl osalemine oleks arvutuste kohaselt läinud Eesti riigile maksma 2,2 miljonit eurot, mis oleks tulnud eraldada riigieelarvelistest vahenditest. «Kuna rahvusvaheline huvi näituse vastu on väike, ettevõtjate huvi näitusel osalemise vastu oli leige ning kulutused kõrged, otsustati Astana EXPOl mitte osaleda, » lausus Tonka.

Kasahstani EXPOl osalemine läinuks Eestile maksma 2,2 miljonit dollarit.