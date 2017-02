Reuters: Euroopa majandus on petlik nagu sireenide laul

Selle aasta alguses on nii majandusnäitajad kui küsitluste tulemused optimistlikud. «Euroala on kasvanud rahulikus tempos viimased kolm aastat, sellele on kaasa aidanud abipaketid, kasinuspoliitika lõpp ning tervem finantssektor,» rääkis OECD ökonomist James McCann.

Euroala SKT on kasvanud 15 kvartalit järjest. Kasv ise on aga vaevaline, 1,6 protsenti aastas ning selle kiirenemist pole lähiajal loota. Küsimus on, kas Kreeka võlakoorem tuleb tagasi kummitama euroala majandust, mida niigi painavad inflatsioon ja valimised.

Esialgsetel hinnangutel peaks inflatsioon euroalas selle aasta esimestel kuudel olema 2 protsenti aastatagusega võrreldes. Kuigi see pole teab mis kõrge, pole inflatsioon euroalas nii suur olnud neli viimast aastat.

«Oht pettuda on seda suurem, kuna kiirem inflatsioon pidurdab reaalpalga kasvu ja tarbimist,» märkis BNP Paribas ökonomist Paul Mortimer-Lee.

Ja kuigi 2 protsenti on täpselt see, mida Euroopa Keskpank on eesmärgiks seadnud, võivad kerkivad hinnad pärssida jaetarbimist. Töötus, mis on küll vähenenud, on Euroopas endiselt kaks korda kõrgem kui USAs.

Sestap võib inflatsioon hakata kasvu pidurdama. Kasvule tõmbavad Reutersi hinnangul pidurit ka poliitikud. Oluline oleks, et suuruselt teine ja kolmas majandus, ehk siis Prantsusmaa ja Itaalia, viiksid läbi struktuurseid reforme. Need kaks riiki punnivad kasvu toetavatele muutustele aga kõige innukamalt vastu.

«President Le Pen tähendaks reformide lõppu Prantsusmaal ja Euroopa Liidus järgmiseks viieks aastaks,» märkis Berenbergi panga ökonomist Florian Hense.