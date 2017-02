Soomlased noolivad Eesti kinnisvara

«Paljud inimesed elavad mõlemas riigis ning tegelevad ka piiriülese ettevõtlusega. Sellest tulenevalt vajatakse nii äri- kui ka elamispindu. Konkreetse koostööni Kiinteistömaailma Oy-ga viis mitmete Soome klientide huvi Merimetsas asuva Kodulahe kvartali vastu ja samuti meie ettevõtjate huvi Soome kinnisvara vastu,» kommenteeris Arco Vara partnersuhete juht Daniel-Aleksander Chasan.

Tema sõnul on kasvanud soomlaste huvi peamiselt Tallinnas asuvate eluruumide suhtes. Põhjanaabrite investoritele on atraktiivne ka meie korteriturg, kuna üüritootlused Eestis on võrreldes Soome üüritootlustega paremad.

«Soomest kliendid on nõudlikud ning vajavad head ja usaldusväärset konsultatsiooni, et Eesti kinnisvaraturul orienteeruda. Enamjaolt vajatakse nõu just siinse seadusandluse ja maksustamise osas,» ütles Chasan.