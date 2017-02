Kudrin: Vene majanduse mure on tehniline mahajäämus

«Üks tõsiseid muresid on nõrk tehniline areng, tehniline edenemine,» ütles Kudrin, esinedes Sotši investeerimisfoorumil.

«Vaatamata riigi sellesuunalistele kulutustele suureneb innovaatilise toodangu osakaal minimaalse kiirusega,» sõnas ta.

Kudrin meenutas, et 2008. aastal vastu võetud pikaajalise arengu kontseptsiooni kohaselt pidi innovaatilise toodangu osakaal Vene majanduses kasvama 40 protsendini. «2007. aastal oli see umbes seitse protsenti, praegu neljakümne asemel üheksa. See tähendab, et tehnika osas me ei arene,» kurtis majandusteadlane.

Ta märkis, et »ahel (tootjast tarbijani) ei tööta õigesti.»

«Konkurentsivõistluse võitmiseks vajalikku ühtset innovatsioonitööstust ei ole meil loodud,» ütles Kudrin.

«Ettevõtted kardavad halduslike tõkete tõttu täna suunduda maailmaturule,» sõnas ta. «Nende jaoks on see justkui teine maailm, kosmos. Eriti puudutab see keskmise suurusega ettevõtteid.»