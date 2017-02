Sutter loodab, et USA uus administratsioon soosib Utah' projekti

Sutter rääkis ERR-i raadiouudistele, et Ameerikas on teatavasti maailma suurimad põlevkivivarud, seetõttu on olnud sealne toetus põlevkivivaru kasutuselevõtmisele ka enne täiesti olemas.

«See, et seal on uus presidendiadministratsioon on tõepoolest energiateemades väljendanud seisukohta, et tuleb toetada kodumaist energiatootmist, isegi siis, kui see on fossiilset päritolu, võib tõepoolest selle projekti vastu huvi suurendada,» sõnas ta.

Utah´ projekt on praegu eelarenduse faasis, ettevõte tegeleb põhiliselt keskkonnalubadega ning loodab käesoleval aastal riigimaad läbiva trassikoridori jaoks vajalikud keskkonnaload kätte saada.

Lisaks sai Eesti Energia möödunud aastal projekti varudele uue sõltumatu konsultandi hinnangu, mille kohaselt on kaevandamisväärse põlevkivi varu suuruseks 514 miljonit barrelit.