Eestlased ostsid jaanuaris mobiiltelefone 8 miljoni euro eest

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul kinnitavad jaanuari telefonimüügi kasvunumbrid, et Eesti tarbijad tunnevad ennast kindlalt. «Kõrge tööhõive määr, kasvanud palgad ja tarbijate kindlustunne võimaldavad suunata rohkem vahendeid tarbimisse,» ütles Seema, kelle sõnul ostavad eestlased üha rohkem telefone ning tõusnud on ka seadme keskmine hind.

«2017. aasta telefonide müügiprognooside osas enam nii optimistlik olla ei saa. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt on nii tarbijate kui ka kaubandusettevõtete ootused inflatsioonile tõusnud. Jaanuaris oli inflatsioon Eestis 2,7 protsenti ning aktsiisitõusud veebruaris lisavad sellele hoogu juurde,» selgitas Seema ja lisas, et kuna palgad enam samas tempos ei tõuse, siis võib lähikuudel oodata tarbijate ettevaatlikumat suhtumist suurematesse ostudesse.

79 protsenti jaanuaris Eesti jaeturul müüdud telefonidest olid GfK statistika järgi nutitelefonid, nuputelefonide müük on Seema sõnul pidevas langustrendis. Tele2-s olid Seema sõnul populaarseimad brändid Huawei, Samsung ja Apple. «Menukaimateks nutitelefonideks osutusid Huawei Y5, Samsung Galaxy J3, Huawei P9 Lite, Samsung Galaxy J5 ja Apple iPhone7,» ütles Seema ja lisas, et aastaga on keskmine nutitelefoni hind tõusnud ligi 3 protsenti.

GfK jaeturu-uuringu kohaselt müüdi jaanuaris 24 000 nuti- ja 4600 nuputelefoni. Jaemüügiturul oli nutitelefoni keskmine ostuhind 329 eurot.