Seksistlik töökultuur räsib Uberit

Uberi endine töötaja Susan Fowler kirjeldas nimelt oma blogis, kuidas ettevõtte personaliosakond eiras tema kaebusi ülemuse suhtes, kes oli korduvalt töötajatele soovimatuid lähenemiskatseid teinud, vahendab BBC.

Tema sõnu kinnitasid enam kui 100 naistöötajat kohtumisel ettevõtte juhi Travis Kalaniciga. Kalanick möönis, et on ka varem «taoliste asjadega» kokku puutud ning et ettevõttel on kohustus oma nimi puhtaks pesta, kirjutab Financial Times.

Nii investorid kui kliendid on aga Uberi suhtes olnud väga kriitilised. Ettevõtte ühed esimesed investorid Mitch ja Freada Kapor märkisid, et on aastaid proovinud muuta hävitavat töökultuuri Uberis. Samas möönsid nad, et selleteemaline uurimine ettevõttes ei ole vilja kandnud, kuna Kalanick on asja uurima pannud ainult endale lähedal seisvaid inimesi.

Sotsiaalmeedias levivad aga pildid reisijatest, kes nutitelefonis Uberi rakenduse kustutavad.

«See mõjutab, kuidas me ettevõtet näeme,» märkis CNBCle Scale Venture Partnersi asutaja ja osanik Kate Mitchell. Tema sõnul mõjutab see ka võimalikku Uberi börsile minekut.