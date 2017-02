SEB: palgad kasvavad kõige kiirmini Leedus, majandus Lätis

Sel ajal kui Eestile oodatakse 2,2 ja Leedule 2,5 protsendilist kasvu, prognoosib pank Lätile nii selle kui järgmis aasta majanduskasvuks 3,5 protsenti, vahendab BNN.

SEB Põhjamaade majandusülevaate kohaselt kasvavad palgad Leedus sel aastal 6 protsenti, Lätis 4 protsenti ja Eestis 4, 5 protsenti.

Keskmine palk Eestis on samas ka tublisti kõrgem kui lõunanaabritel. Keskmine palk Lätis oli 2016. aastal 874 ja Leedus 793 eurot, Eestis aga 1 119 eurot.

«Kui palgakasv samas tempos jätkub, peaks keskmine palk Lätis ületama 1000 euro piiri 2020. aastaks. Kui me tahame aga väljarännet peatada, siis sellest ei piisa. Kui me tahame, et majanduslikult aktiivsed inimesed jääksid, peavad palgad kiiremini kasvama. Seda ei saa lahendada pelgalt miinimumpalga tõstmisega, » tõdes Gaspuitis.