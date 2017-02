Parvlaevadele tahetakse Saaremaa kaubamärki

TS Laevad on kinnitanud, et ettevõte on nõus märki reklaamima praamidel nii telerites kui ka muudes väljaannetes. Märgi eestvedajad ja panustajad soovivad aga, et märk oleks Saaremaa värav ning ilutseks ka parvlaeva visiiril, kirjutab Meie Maa.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul kuuluvad uued laevad TS Laevadele ja see on nende otsustada, mil moel nad parvlaevade pindu kasutavad.

«Printsiibis näeme, et kui TS Laevad otsustabki visiirile reklaami paigutada, siis tehakse enampakkumine, et ka teised organisatsioonid/ettevõtted saaksid võimaluse pakkumise teha,» ütles Ruuda.