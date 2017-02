Halvad ended painavad Briti majandust

Ökonomist Martin Beck väidab, et vaatamata rõõmustavatele majandusnäitajatele, on Brexiti mõjud viitega jõudmas Suurbritannia tarbijateni, vahendab Business Insider.

Sel ajal kui majapidamised kulutasid eelmise aasta neljandas kvartalist 1,3 protsenti rohkem 2015. aasta sama ajaga võrreldes, kasvasid sissetulekud ainult 0,1 protsenti. See tähendab, et kulutuste tegemiseks kas laenati raha või mindi säästude kallale.

Riigi SKT kasvas 2016. aasta neljandas kvartalis veebruaris avaldatud andmetel 0,7 protsenti, varasematel hinnangutel 0,6 protsenti.

Seni ei ole ükski hirmuäratav ennustus Brexiti mõju kohta teoks saanud. Kui sisetarbimine aga väheneb, on sellel tagajärjed. Kui inimesed muretsevad oma raha pärast, hakkavad nad ka vähem kulutama. Kui tarbijad enam ei kuluta, tähendab see suuri probleeme makromajanduses.

«Oxford Economics ei väida, et Suurbritannia liigub suure kriisi suunas, kindlad märgid aga näitavad, et buum on läbi,» kirjutab Beck.