Vene oligarh noolib Gotlandi allveelaevade sadamat

Ärimees Joachim Kuylenstierna ostis vara odavalt 2004. aastal, kui kõik Rootsi parlamendiparteid olid ühte meelt, et riiki sissetung ei ohusta ja sellist kaitset pole vaja. Täna on selge, et see otsus polnud mitte üksnes naiivne, vaid läheb ka Rootsi maksumaksjatele kalliks maksma, vahendab Äripäev.

Dagens Industri allikate andmeil on Antonov, kes 2011. a tahtis, kuid ei saanud, osta Rootsi autotootjat Saab, valmis maksma 82 miljonit Rootsi krooni. Riik on vara väärtuse hinnanud 10-15 miljonile Rootsi kroonile. Loe pikemalt Äripäevast.