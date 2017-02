Buffett on võitmas miljoni dollari suurust kihlvedu

Warren valis mõõdikuks indeksifondi Vanguard 500 Index Fund Admiral shares ning Protégé Partners riskifondide portfelli.

Praeguse seisuga on väga suur tõenäosus, et Buffett võidab, sest Vanguard 500 Index Fund on alates 2007. aastast kerkinud 66 protsenti võrrelduna riskifondide portfelli 22 protsendiga, kirjutab The Wall Street Journal. Buffett saab kaotada ainult siis, kui veel enne aasta lõppu toimub väga suur börsikrahh.

Kihlveo võidusumma, miljon dollarit, läheb heategevuseks. Juhul kui võidab Buffett, läheb summa Omaha (Buffetti kodulinn) heategevusfondile Girls. Protégé Partners valis oma võidu korral heategevusfondiks Absolute Return for Kids. Kihlveo vahekohtunikuks, kes kuulutab ka välja võitja, on San Franciscos asuv mittetulundusühing The Long Now Foundation, kes innustab inimesi pikemas perspektiivis mõtlema.