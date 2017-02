Ekspert: seisame suure krahhi lävel

«Struktuurseid probleeme on palju, need on väga sarnased 1920. aastate probleemidele ning need ohustavad meid väga tõsiselt,» ütles Gambles CNBCle sel nädalal.

Ta märkis, et on olnud pessimistlik juba 2011. aastast saati ning et vahe reaalsuse ja börside käitumise vahel pole tema sõnul kunagi nii suur olnud. «Praegu on aeg olla tõsiselt mures,» lisas ta.

Gambles hoiatas lühiajalise vaate eest, turuosalised keskenduvad nimelt liiga palju 6 kuu või aasta pikkustele perioodidele. Pikaajalised trendid on tema kinnitusel aga väga mornid. Gamblesi sõnul on oodata surnud kassi põrget, ehk siis üüratut langust pärast mõõdukat taastumist.

Fundamentaalnäitajad on tema sõnul ammu unustatud ning hinnad börsidel on kerkinud ebareaalselt kõrgele.

S&P indeks on kolme kuuga kerkinud 11 protsenti pärast Donald Trumpi presidendiksvalimist. Seda lootuses, et riigipea langetab ettevõtete maksukoormust. Gambles kinnitas, et investorid tantsivad aga vulkaani ümber ning loodetud kasvu ei tule.