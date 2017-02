Tarkusteri lennureisiks: istu tagumises reas ja ära joo vett

Lennuki ust ei ole võimalik õhus olles lahti teha. Kui sa seda proovid, võib piloot su poolele teele jätta.

13-aastase kogemusega stjuardess Annette Long rääkis Business Insiderile, et inimesed, kes on seda üritanud, lõpetavad käraraudades. Piloot võib sellisel juhul teha ka hädamaandumise, et keerulisest reisijast vabaneda.

Lennukid ei ole nii puhtad kui paistavad

Reisija istme ees olev klapplaud on kõige räpasem pind lennukis. Vanemad vahetavad nendel näiteks beebide mähkmeid ning mitte iga lauda ei jõuta kahe lennu vahel puhtaks pühkida. Kui seda ka proovitakse, on viimasesse ritta jõudes pesulapp ise juba väga must.

Samuti ei maksa lennuki WCsse minna sokis või paljajalu, sest kui põrand on märg, ei pruugi selle põhjuseks olla vesi.

Samsung Galaxy Note 7 on lennukites keelatud

Kuigi e-sigarettide akud kalduvad kahjustuste korral plahvatama, on need siiski lubatud, juhul, kui neid lennu ajal ei kasutata. Kurikuulus Galaxy Note 7 on aga USAs lennukites keelatud, isegi pagasis.

Vett on parem mitte juua

«Lennuki veetorusid ei puhastata kunagi,» kinnitas üks stjuardess Business Insiderile. «Stjuardessid ei joo kunagi lennuki vett ega sellest valmistatud teed või kohvi,» lisas teine. 15 protsenti testitud lennukiveest sisaldab ohtike mikroorganisme.

Oma alkoholi ei tohi lennukisse kaasa võtta

«Mõned inimesed käivad lennujaamas alkoholipoes ning võtavad kaasa oma väikseid veinipudeleid,» rääkis Long. «Me saame sellest alati aru,» lisas ta. Nimelt on stjuardessil vaja teada, kui palju on keegi alkoholi tarbinud, sest mida kauem õhus viibida, seda tõhusamalt alkohol mõjub.

Surnu jääb oma istmele

Kui keegi lennu ajal sureb, siis ei teavitata reisijaid sellest enne maandumist. Kui aga midagi ei ole võimalik enam inimese elustamiseks teha, siis jäetakse kadunuke tõenäoliselt oma istmele.

Mõnedel stjuardessidel ja stjuuarditel on lubatud kasutada elektrišokirelvi

Korean Air leevendas hiljuti elektrišokirelvade kasutamise reegleid, et tulla toime vägivaldsete reisijatega. Otsus tehti pärast seda, kui ettevõtet kritiseeriti teravalt suutmatuse tõttu tulla toime märatseva reisijaga lennul Vietnamist Lõuna-Koreasse.

Varem oli nende kasutamine lubatud ainult juhul, kui kellegi elu oli ohus.

Hädaabiliumäe avamine maksab kümneid tuhandeid dollareid

2014. aastal tahtis China Eastern Airlinesi reisija lennukist kiremini välja pääseda ning päästis valla hädamaandumiste puhuks mõeldud liumäe. Selle tulemusena hilines lennuk kaks tundi ning kogu juhtum läks maksma 16 000 dollarit.

Eelmise aasta aprillis tegi sama tembu United Airlinesi meeskonnaliige, ning lennufirmale läks liumäe kokkupakkimine maksma 6000 kuni 12 000 dollarit.

Lennuki tagaosas on teenindus parem

Inimesed tahavad valdavalt istuda lennuki eesotsas, et nii kiiremini maha minna, teenindus on aga parem hoopis lennuki tagaosas.

Kui stjuuard või stjuardess peab viima veel ühe pakki pähkleid, padja või uued kõrvaklapid lennuki etteotsa, tahavad sama saada ka paljud, kes teepeale jäävad ning pahatihti pole seda võimalik kõigile pakkuda. Tagumisse ritta saab aga tähelepanu äratamata viia veel ühe pudelikese veini.