Silvanol Tooli-aja kehvimad tulemused

Kahjumisse langemise põhjuseks on 2,6 miljoni euro suurune finantskulu võrrelduna 0,88 miljoni euro suuruse tuluga 2015. aasta viimasel aastal. Silvano tegutseb peamiselt Venemaal ja Valgevenes, mis annavad kokku üle 80 protsenti kontserni käibest.

Eelmisel ajal tervikuna langes Silvano FG käive 11 protsenti 57,9 miljoni euroni, kasum kukkus 18 protsenti 8,9 miljoni euroni. Nii väike oli kontserni käive viimati 2007. aastal kui see oli veel PTA Grupp ja investeerimispankuri Indrek Rahumaa kontrolli all. Kasum pole olnud nii väike alates 2009. aastast, mil ettevõte sai 0,2 miljonit eurot kahjumit.

Silvano FG läks Toomas Tooli kontrolli alla 2010. aastal ning on olnud alates sellest ajast kasumlik. Tõsi, alates 2011. aastast, mil Silvano teenis 25,6 miljonit eurot kasumit, on see pidevalt kahanenud.

Eelmise aasta detsembris kutsus Silvano FG kokku aktsionäride erakorralise koosoleku, kus otsustati maksta aktsionäridele lisadividende 10 senti aktsia kohta, mis maksti välja aasta eelviimasel päeval, 30. detsembril. Suvel toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta omanikutulu 15 eurot aktsia kohta.