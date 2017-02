Gibraltar konfiskeeris vene miljardäri superjahi

143 meetri pikkune jaht, mis on registreeritud Bermudal, lahkus Kielis asuvast Nobiskrugi laevatehasest kaks nädalat tagasi. Kolmapäeval võtsid Gibraltari sadamaametnikud aga aluse, millel on muuseas ka helikopteri maandumisplats, bassein ja veealune vaatluspost, oma kontrolli alla, vahendab the Guardian.

«Laevaehituse kiiresti muutuvas maailmas, eriti praegustel majanduslikult keerulistel aegadel, on vaidlused ja maksmata arved elu kurb tõsiasi,» märgib Gibraltari sadam oma kodulehel.

«Laevade konfiskeerimine ei ole just kuigi meeldiv ning kindlasti on see viimane võimalus, kui aga kiiresti tegutseda, aitab see vaidlustega ühele poole saada,» seisab samas.

Jaht «A» tööshoidmiseks on vaja 54 meeskonnaliiget, sellel on 8 tekki ning alus suudab arendada kiirust kuni 35 sõlme. Väidetavalt valis Melnichenko aluse nimeks lihtsal A, kuna nii on see esimesel kohal kõigis laevaregistrites.

Suhted Melnichenko ja laevaehitajate vahel läksid hapuks pärast seda, kui laev Saksamaal sadamast lahkus.