Graafik: väljaränd Eestist 90 aastat tagasi

«Oleme toonitanud raskusi, millega on seotud väljarännu statistika üldse ja eriti meil Eestis. Siin peame seda veel kord rõhutama, eriti seotises suure tööjõu koondamisega keskbüroos möödunud aastal,» on väljarände statistikat kommenteerinud H. Reiman Eesti statistika kuukirjas 1927.

«Eesti väljarännu-statistika algmaterjaliks on välispassi hankimisel väljasõitja poolt täidetud küsimusleht, millel on märgitud ja välismaale sõidu otstarb,» kirjutab Reiman 10 aastat hiljem.

«Peale väheste erandite väljarändajaiks on loetud kõik elukohavahetuse ja tööotsimise otstarbel välismaale sõitjad. Kuna aga andmed puuduvad, kas kõik välispassi võtnud isikud on sõitnud välja, samuti võimalik on, et tõeline välismaale sõitmise otstarb mõnikord jääb varjatuks, tuleb võtta siin esitatud väljarännuandmeid mõningate reservatsioonidega,» lisab ta.