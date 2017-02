Majandustähed, kel on rohkem kui üks orden

Eesti kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees, ehitusettevõtja Toomas Luman on saanud Valgetähe erineva klassi teenetemärgi 1998., 2001. ja 2006. aastal, kusjuures kahel korral on talle kõrge autasu annetatud ühel ja samal põhjusel ehk et kirjas on napisõnaliselt «majandustegelane,» kirjutab Äripäev.

Ärimaailmas tegutsenud inimestest 18 on saanud riikliku teenetemärgi kaks korda ja üks kolm korda.

Kahekordsete teenetemärgi saajate hulgas on ka kaks avalikkusele ehk vähem tuntud ettevõtjat: Pärnumaa piimatootja, OÜ Vändra juhataja Ilmar Teevet ja Viljandimaa piimatootja, OÜ Pajumäe Piim asutaja Arvo Veidenberg. Teevetile andis president Arnold Rüütel 3aastase vahega Valgetähe eri klassi teenetemärgid, Veidenbergi on autasustanud nii president Lennart Meri kui president Arnold Rüütel. Loe pikemalt Äripäevast.