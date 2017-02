Gorbatšov müüb oma Alpi villat

Villa nimega Hubertus-Schlössl, mille Nobeli preemia laureaadist Gorbatšov omandas umbes kümme aastat tagasi, asub maalilises paigas Tegernsee järve kaldal Austria piiri ääres Rottach-Egerni kommuunis, vahendab Äripäev.

Kolmekorruselises villas on umbes 600 ruutmeetrit põrandapinda, see on ehitatud 20. sajandi algul ning renoveeritud umbes kümme aastat tagasi. Kinnistu suurus on 2600 ruutmeetrit. Väljaanne märgib, et kinnistu saab huvi pakkuda vaid «kõige suurema maksujõuga klientidele».

Väljaanne kirjutab, et Gorbatšov on majast juba välja kolinud. Kommuuni meer Christian Köck ütles lehele, et villas viibides hoidis Gorbatšov omaette. Kui ta kohal oli, trehvasid kohalikud teda aeg-ajalt jalutuskäikudel või ühes kohalikus restoranis. Viimasel ajal nähti 86-aastast ekspresidenti, kellel on kuuldavasti probleeme tervisega, seal kandis harva, lisab väljaanne.